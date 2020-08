MotoGP de Styrie : Pol Espargaro offre une première pole à KTM

Des premières...

Titillé par son équipier, Brad Binder, vainqueur du Grand prix de République Tchèque à Brno, le bouillant Pol Espargaro a signé la première pole de sa carrière et se pose en candidat à la victoire du Grand Prix de Styrie. L'Espagnol qui sera l'équipier de Marc Marquez les deux prochaines saisons avait promis de quitter son employeur par la grande porte. Il veut tenir ses promesses et pourquoi pas dès demain à domicile.

Chez Honda, on peut se consoler avec la qualification de Nakagami qui s'est offert sa meilleure performance contre le chrono depuis son arrivée en MotoGP. Quant à Zarco, sa troisième place lui laisse déjà un goût amer. Le Français devra partir de la pit-lane après la sanction infligée par les commissaires sportifs.

Au guidon de la Suzuki, le jeune Joan Mir devance une nouvelle fois son équipier Alex Rins. Mir termine quatrième et Rins septième.

Sur la deuxième ligne, on retrouve l'Australien Jack Miller, victime d'une chute en FP3 et Maverick Vinales qui sauve l'honneur pour Yamaha. Les autres pilotes de la marque aux diapasons ont déçu. Le leader du championnat, Fabio Quartararo a du se contenter du dixième chrono, juste devant son équipier, Franco Morbidelli. Quartararo égale sa plus mauvaise qualification depuis son arrivée en MotoGP en 2019. Victime d'une chute en fin de Q1, Valentino Rossi partira de la cinquième ligne avec un décevant quinzième chrono.