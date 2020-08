MotoGP de Styrie: Oliveira s'adjuge un GP complètement fou au dernier virage

Miguel Oliveira a remporté un GP de Styrie complètement fou dimanche en Autriche. Le pilote portugais (KTM) a profité de la bagarre entre Jack Miller (2e) et Pol Espargaro (3e) pour s'emparer de la première place au dernier virage et décrocher son premier succès en MotoGP.

Cette 5e manche de la saison a été riche en rebondissement. Parti en pole position, Pol Espargaro s'est fait distancer lors d'une première partie de course dominée par son compatriote Joan Mir.

Mais comme la semaine dernière sur ce même circuit autrichien, le drapeau rouge a été déployé et obligé les pilotes à repartir à zéro. Une décision inévitable suite à l'incident survenu à Maverick Vinales, victime de problèmes de freins et obligé à sauter de sa moto en plein vol pour éviter un impact terrible.

Lancé vers une victoire qui aurait été méritée, Mir a vu ses adversaires prendre le dessus lors des douze derniers tours.

Pol Espargaro et Jack Miller se sont livrés une très belle bataille jusqu'au dernier tour. L'Espagnol et l'Autrichien n'ont rien lâché et ont pris tous les risques pour décrocher la victoire. Ce corps à corps a finalement profité à Miguel Oliveira qui s'est glissé à l'intérieur dans le dernier virage alors que ses deux adversaires sortaient large.

Joan Mir a pris la 4e place juste devant Andrea Dovizioso, en difficulté lors de la première partie de la course mais plus fringant après l'interruption. L'Italien prend des points importants en vue de la course au titre pilotes mais reste toujours derrière Fabio Quartararo.