MotoGP : Cap sur Barcelone... à qui le tour ?

A qui le tour...?

Sept Grands Prix, six vainqueurs différents et pas moins de dix ptrétendants à la succession de Marc Marquez au palmarès du MotoGP. La lutte promet d'être chaude sur le circuit de Montmelo, ce dimanche.

S'il débarque en leader en Catalogne, Andrea Dovizioso ne va pas fanfaronner sur un circuit qui n'a pas toujours réussi à la Ducati. La dernière victoire de la marque de Borgo Panigale remonte à 2017 avec "Dovi" au guidon mais depuis l'Italien a enregistré deux résultats blancs ce qui ne va renforcer son capital confiance au moment d'aborder le premier rendez-vous de la seconde moitié du championnat.

Ces dernières années, Honda et Yamaha se sont partagés les lauriers : cinq succès pour les Bleus- quatre pour Jorge Lorenzo et un pour Valentino Rossi et deux pour Marc Marquez, le grand absent de cette saison 2020.

En panne de résultats depuis quelques semaines, Fabio Quartararo doit saisir cette opportunité pour renouer avec la victoire ou pire accéder au minimum au podium catalan. Pour arriver à ses fins, il devra vaincre la pression qui le handicape... et une ligne droite d'un kilomètre où sa Yamaha risque de souffrir de son déficit de puissance. Le constat est le même pour Maverick Vinales qui a retrouvé des couleurs après son succès sur la Riviera italienne, pour Franco Morbidelli et dans un moindre mesure pour Valentino Rossi, distancé au championnat mais qui s'est imposé à dix reprises toutes catégories confondues. A bon entendeur !

Toujours dans les bons coups depuis plusieurs Grands Prix, Joan Mir est le poil à gratter de Dovi, Quartararo, Vinales et compagnie. Pour sa deuxième saison en MotoGP, le pilote originaire de Palma de Majorque bouscule les cadors. Auteur de trois podiums en sept départs et malgré des chutes à répétition en l'espace d'une semaine à Jerez, il n'accuse un retard que de quatre unités sur Dovizioso et il relègue désormais son équipier, Alex Rins à 36 points, pas sûr que le vainqueur des Grands Prix d'Austin et Silverstone en 2019 apprécie.

Chez Ducati, alors que le contrat de Francesco Bagnaia devrait être officialisé ce week-end, on misera sur l'Australien, Jack Miller contraint à l'abandon à Misano mais qui voudra se mettre en évidence...même si ce tracé ne lui a pas toujours souri à l'exception de la saison passée.

Chez Honda, on décompte les jours et on espère un retour de Marc Marquez dans les prochaines semaines. Le champion du monde retrouve ses sensations mais ne s'estime pas encore compétitif au sein d'un peloton où l'on ne se fera aucun cadeau d'ici le Grand Prix du Portugal, fin novembre. Reviendra, reviendra pas en 2020, nous aurions tendance à opter pour la seconde solution. Alex Marquez progresse et l'équipe dirigeante japonaise apprécie les progrès de Takaaki Nakagami. Le boss de l'équipe HRC, Alberto Puig le considère comme un candidat au titre...là, nous avons quelques doutes.