MotoGP : Bradl forfait pour le GP d'Emilie-Romagne, l'hécatombe continue chez Honda

L'Allemand Stefan Bradl (Honda), qui souffre du bras droit, a déclaré forfait pour le Grand Prix d'Emilie-Romagne, dimanche en MotoGP, après avoir participé vendredi matin à la première séance d'essais libres.

L'hécatombe continue donc pour Honda puisque ce forfait de Bradl s'ajoute à l'absence du pilote qu'il remplace dans l'écurie officielle Honda-Repsol: l'Espagnol Marc Marquez, sextuple champion du monde et tenant du titre, toujours écarté des circuits en raison d'une fracture au bras droit survenue lors de la première manche de la saison.

Bradl n'a pu réussir que le 20e chrono vendredi matin, à plus d'une seconde et demie de Fabio Quartararo (Yamaha SRT), meilleur temps de la première séance.

"Malheureusement, j'ai toujours des douleurs au bras droit, je ne peux pas piloter sur de longs 'runs', sans prendre de risques", a expliqué Bradl. "En consultation avec mon médecin, nous avions décidé de procéder à une petite opération, pour 'nettoyer' le nerf avant ce week-end. Sauf qu'en ouvrant mon bras ils se sont rendu compte que la situation était plus compliquée que prévu".

Autre pilote Honda, mais dans l'écurie satellite LCR, le Britannique Cal Crutchlow n'est pas à Misano ce week-end non plus, pas plus que le week-end dernier pour le GP de Saint-Marin. Il avait déclaré forfait à cause d'un bras droit douloureux, suite à une opération récente qui a fait enfler son bras.

En l'absence de Marquez, Bradl et Crutchlow, c'est le Japonais Takaaki Nakagami (LCR-Honda) qui a fait briller les couleurs du constructeur nippon en signant vendredi après-midi le deuxième meilleur temps absolu de la journée d'essais libres, à deux millièmes seulement du Sud-Africain Brad Binder (KTM).