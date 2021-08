MotoGP : Binder surfe à Spielberg !

En 2020, alors qu’il était au départ du troisième MotoGP de sa carrière, le Grand Prix de République Tchèque à Brno, Brad Binder s’offrait une première victoire au guidon de sa KTM officielle devançant de plus de cinq secondes Franco Morbidelli et Johan Zarco, c’était le 9 août.

Un an plus tard, le pilote Sud-Africain a signé un improbable succès sur le tracé du Red Bull Ring à Spielberg. Lorsque j’ai vu la plupart des pilotes prendre la voie des stands pour changer de machine et remonter en piste en pneus pluie, j’avais envie de crier au fou en constatant que Brad Binder continuait alors que le ciel se déchirait au-dessus de lui.

Un pari dingue… à l’image de pilote. Une gueule d’ange mais une détermination de tous les instants. Cette même détermination qui lui avait permis de signer quelques retours de folie dans les catégories inférieures. Sur les terres de son employeur autrichien, l’équipier de Miguel Oliveira, vainqueur sur ce même circuit en 2020, a reculé encore les limites de l’équilibre en terminant ce Grand Prix, tel un patineur en exhibition pour Holiday on Ice.

Onze manches, sept vainqueurs différents, trois constructeurs sur la plus haute marche du podium, on ne relève qu’une ombre au tableau le compteur de l’équipe Suzuki qui n’a toujours pas été débloqué. Le champion du monde en titre, Joan Mir chasse toujours son premier succès en 2021. L’Espagnol doit se contenter de quatre assists… pour l’instant.

Une semaine après l’annonce officielle de la retraite de Valentino Rossi, j’aimerai revenir cette page qui va définitivement se tourner au soir du Grand Prix de Valence, le 14 novembre prochain. Ce dimanche, l’espace de quelques instants, j’ai espéré que le Doctor décroche son deux centième podium en 500cc/MotoGP. Evidemment, je ne croyais pas à une nonantième victoire trop aléatoire compte tenu des conditions dantesques. Un espoir rapidement douché avec les fins de course de Bagnaia, Martin, Mir… et de son demi-frère Luca Marini.

"Rossi, Dovizioso, Petrucci, les dernières superstars de la génération précédente sont toutes en train de s’en aller." Ce n’est pas moi qui le dis même si je partage ce constat mais bien Hervé Poncharal, le patron de l’équipe française KTM-Tech3.

En 1950, dans un autre millénaire, dans une autre vie, la nouvelle vague était un mouvement du cinéma français, une époque que les moins de 50 ans n’ont pas connu. La nouvelle vague en MotoGP a pour nom Quartararo (22 ans), Mir (23 ans), Martin (23 ans), Bagnaia (24 ans), Oliveira (26 ans) ou Binder (26 ans). Dans cette énumération, Marc Marquez fait déjà figure d’anciens à 28 ans sans oublier Johan Zarco qui affiche 31 ans au compteur.

La jeunesse prend le pouvoir… dans toutes les catégories. La hiérarchie vacille sur ses bases… et une autre génération frappe déjà les esprits. Le rookie, Pedro Acosta (17 ans) survole le Moto3 avec déjà cinq victoires. Remy Gardner (23 ans) et son équipier, Raul Fernandez (20 ans) vont grimper en MotoGP en 2022.

La révolution est en marche… mais Ciao et Grazie Vale, tu vas aussi nous manquer. Tu nous manques déjà… !