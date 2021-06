MotoGP : Barcelone, rififi… après le Grand Prix !

MotoGP : Miguel Oliveira s’impose en Catalogne, Quartaro reste leader du championnat du monde -... Miguel Oliveira remporte le GP de Catalogne devant Johan Zarco et Jack Miller, Fabio Quartararo est arrivé troisième mais a écopé d’une pénalité de 3 secondes et termine donc quatrième. Fabio Quartararo, parti en pole, se fait doubler au premier freinage par Jack Miller et Miguel Oliveira. Le Français a du mal et à la fin du deuxième tour, il pointe à la sixième position après un dépassement manqué sur Miller qui le fait sortir trop large. Mais le pilote Yamaha, leader du championnat du monde, remonte petit à petit et est deuxième après sept tours à un peu plus d’une seconde d’Oliveira. Marc Marquez réalise, lui, un bon début de Grand Prix et est septième. Mais au neuvième tour, le pilote espagnol chute pour la troisième course de suite. Au 11e tour, Quartararo a recollé sur Oliveira et la bagarre commence et le tour suivant, le Français prend la direction des opérations. Derrière, Mir, Miller et Zarco sont à l’affût. Mais la passe d’arme entre les deux leaders ne s’arrête pas là. Au bout de la grande ligne droite d’arrivée, le Portugais repasse devant le Français au 14e tour. A huit tours de l’arrivée, Valentino Rossi chute au virage numéro 10. Devant, Oliveira et Quartararo creusent l’écart par rapport au quatuor Zarco, Miller, Mir et Vinales. A quatre tours de l’arrivée, Quartararo semble en difficulté et laisse filer Oliveira. Dans la ligne droite, il se fait même passer par Zarco. Il doit ensuite se battre avec Jack Miller, également revenu au contact. C’est finalement le Portugais de chez KTM Miguel Oliveira qui remporte ce GP de Catalogne devant un Johan Zarco revenu à quelques dixièmes seulement. Quartararo termine troisième mais écope d’une pénalité pour être sorti des limites de la piste, ce qui permet à Jack Miller de monter sur le podium. Au classement général, Quartararo conserve tout de même 17 points d’avance sur Zarco et 28 sur Miller.