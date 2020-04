MotoGP : Aux Pays-Bas, dans la "cathédrale" d'Assen, une page se tourne

Depuis la création du championnat du monde en 1949, le Grand Prix des Pays-Bas était, jusqu’aujourd’hui, le seul rendez-vous qui ait figuré au calendrier... sans interruption.

L’annonce de sa suppression pour cause de coronavirus ne risquait pas de passer inaperçu.

Un peu d’histoire...

Le premier Dutch TT eut lieu en 1925, mais pas à Assen mais dans le village de Rolde, sept kilomètres à l’est d'Assen.

A ses débuts, le tracé développe 28,570 km. Il s’agit d’un circuit provisoire tracé sur des routes de campagne pavées de briques. Une première modification réduit la longueur du circuit à 16,536 km et toutes les courses seront organisées sur ce tracé jusqu’en 1955.

A ce moment, le circuit subit une nouvelle cure d’amaigrissement et passe à 7.705 km.

Il est appelé le "Miracle d’Assen" par les riverains de par sa durée de construction en quatre mois seulement.

Le départ et l’arrivée du nouveau circuit sont placés au même endroit que sur l’ancien tracé, à savoir sur des routes publiques et jusqu’aux années 1990, en dehors des manifestations, il était possible de rouler librement sur la partie publique (route ouverte) du circuit, comme au Mans. Mais après plusieurs accidents graves et parfois mortels, les autorités décident de fermer entièrement le circuit.

Le Miracle d’Assen a été encore raccourci pour passer à 4.542 km, soit la longueur du tracé aujourd’hui.

La course le samedi

Si toutes les courses des Grands Prix ont lieu le dimanche depuis toujours, jusqu’en 2015, le Grand Prix des Pays-Bas a lieu le samedi.

La raison de cette "anomalie" dans le calendrier était religieuse.

Une église se trouvait à proximité de la ligne de départ/arrivée. Le conseil municipal ne voulait pas d’une situation où les fidèles qui souhaitaient assister à la messe du dimanche, ne puissent pas le faire en raison des routes fermées pour la course.

Cette décision de disputer la course le samedi fût unanimement appréciée et transformée en tradition unique du calendrier.

Une tradition qui allait se poursuivre pendant des décennies avec l’assentiment des spectateurs venant de l’étranger.

Dans les années 1970 et 1980, beaucoup de spectateurs venaient, en effet, de Scandinavie et d’Allemagne du Nord. Ils assistaient le lundi et le mardi au Championnat d’Europe puis enchaînaient avec le Grand Prix le reste de la semaine. Ils reprenaient la route le dimanche et se retrouvaient au travail le lundi matin ! Aussi simple que cela.

En 2015, lors du dernier Grand Prix disputé le samedi, Valentino Rossi s’imposait au terme d’un formidable duel avec Marc Marquez... en court-circuitant le dernier virage.

La course le dimanche

Cette petite révolution, avec ce changement du samedi au dimanche, n’a en rien nui au succès du TT Assen. Des dizaines de milliers de spectateurs rejoignent la cathédrale d’Assen fin juin chaque année pour assister à des empoignades farouches entre ces funambules du Moto GP.

Rossi en 2015, Miller en 2016, Rossi en 2017 ( sa dernière victoire à ce jour en Moto GP), Marquez en 2018 et Vinales en 2019, aucun pilote ne fait tache au palmarès.

Le dimanche 28 juin 2020 ne renseignera aucun vainqueur pour cause de coronavirus !

Une page se tourne définitivement cette année, pour la première fois le pèlerinage à la cathédrale d’Assen n’aura pas lieu...