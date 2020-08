MotoGP Autriche : une victoire pour Ducati ?

Depuis 2016, le Grand Prix d'Autriche fait à nouveau partie du calendrier au MotoGP. Et depuis quatre ans, Ducati est invaincu en Styrie. Iannone et Dovizioso offraient le doublé à la marque italienne en 2016. Douze mois plus tard, "Dovi" s'imposait devant Marc Marquez. En 2018, Lorenzo coupait la ligne avec 130/1000é d'avance sur Marquez et l'année dernière, Dovizioso infligeait une troisième défaite consécutive au champion du monde. A ce jour, le natif de Cervera n'a toujours pas gagné en Autriche et ce ne sera pas encore pour cette année. Marquez est à nouveau remplacé par Bradl au guidon de la Honda. L'Espagnol devrait faire son retour en compétition à Misano à la mi-septembre.

D comme...

Depuis le début de la saison, Andréa Dovizioso déçoit au guidon de la Desmonsedici 2020. Onziéme seulement à Brno, après avoir signé sa pire qualification depuis son arrivée en MotoGP, en 2008, le Transalpin espère trouver le bon "feeling" et réussir une course digne de son rang sur le Red Bull Ring de Spielberg. Dernier vainqueur en date, il doit décrocher un podium sur un tracé qui convient à la puissance de la Ducati, un tout autre résultat serait assimiler à une énième contre-performance pour un pilote dont l'avenir n'est toujours pas assuré pour les deux prochaines saisons.

Le son de cloche est identique chez son équipier, Danilo Petrucci :" Sur le Red Bull Ring, nous devons progresser lors de chaque séance pour retrouver de bonnes sensations. Avec le travail, les résultats seront à nouveau au rendez-vous".

L'Australien, Jack Miller doit aussi retrouver le bon rythme après deux résultats décevants : une chute en Andalousie et une anonyme neuvième place en République Tchèque. Toujours blessé, Francesco Bagnaia sera remplacé par Michele Pirro.

Comme à Brno, la surprise pourrait venir de Johan Zarco, poleman et troisième du Grand Prix. Le Cannois a marqué des points importants et pourrait plus que jamais susciter l'intérêt des dirigeants de Bologne dans la perspective de 2021 et 2022. Ironie de l'histoire, c'est à Spielberg, l'année dernière que Zarco avait annoncé qu'il n'irait pas au terme de son contrat avec KTM. Et si, un an plus tard, l'Autriche le relançait pour la suite de sa carrière...