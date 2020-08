MotoGP Autriche : Morbidelli et Zarco chutent lourdement, leurs motos se transforment en projectiles - © RTBF

MotoGP Autriche : Morbidelli et Zarco chutent lourdement, leurs motos se transforment en... La course de MotoGP disputée ce dimanche sur le circuit de Spielberg (Autriche) a été interrompue au huitième tour à la suite d'un accident impliquant plusieurs motos. Les pilotes italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et français Johann Zarco (Ducati-Avintia) se sont accrochés et leurs motos se sont désintégrées en rebondissant sur la piste devant d'autres concurrents, dont Maverick Vinales et Valentino Rossi.