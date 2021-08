MotoGP Autriche : Brad Binder s’impose sur le circuit de Spielberg au terme d’une course folle... Brad Binder (KTM) a remporté ce dimanche le Grand Prix d’Autriche, 11e manche de la saison de MotoGP. Le Sud-Africain a devancé l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) au terme d’une course folle. C’est la deuxième victoire de Binder dans la catégorie reine et seulement son premier podium de la saison. Victorieux le week-end dernier sur ce même circuit de Spielberg, Jorge Martin s’élançait à nouveau en pole position. Pourtant auteur d’un très bon départ, le rookie se fait rapidement dépasser par Bagnaia, Fabio Quartararo (Yamaha) et Marc Marquez (Honda). Les quelques petites gouttes de pluie ne freinent pas les pilotes qui nous offrent une très belle bataille pour les premières places. Au neuvième tour, le leader du championnat du monde Quartararo se fritte avec Bagnaia mais l’Italien résiste parfaitement à l’attaque du Français. Derrière, Marc Marquez (Honda) suit de très près. Deuxième du classement général, Johann Zarco (Ducati-Pramac) est contraint à l’abandon après sa chute au virage numéro 9. Le Français était déjà tombé à ce même endroit lors du warm-up matinal. En tête de la course Bagnaia, Quartararo et Marquez ne lâchent rien. A trois tours de la fin, six pilotes sont sous les 0.7 secondes. Mais la pluie s’invite dans le final et les hommes de tête rentrent pour repartir en pneus pluie. Binder prend le pari de continuer avec ses pneus médium et finira par s’imposer à la surprise générale ! Au classement général, Quartararo, 7e ce dimanche, reste en première position avec 181 points, loin devant Bagnaia et Joan Mir (134). Avec sa chute, le Français Johann Zarco (132) recule à la 3e place. Les pilotes se retrouveront le 29 août prochain sur le mythique circuit de Silverstone en Grande-Bretagne à l'occasion de la 12e manche de la saison de MotoGP.