MotoGP : Au nom de Jason…

Quelques instants plus tard, les pilotes du MotoGP montent en piste. Bouleversé, Fabio Quartararo, visiblement déconcentré se met à la faute. L’ambiance est lourde. Le cœur n’y est pas. Le leader du championnat signe une pole d’anthologie qu’il dédie à Jason Dupasquier en lui adressant ses mots : " Jason, je sais que tu te bats et que tu seras très vite de retour avec nous. " La journée s’achève dans l’indifférence. La nuit va être longue au Mugello… et à Florence.

Le pilote suisse de Moto3 Jason Dupasquier, accidenté samedi en qualifications du Grand Prix d'Italie, est décédé à l'âge de 19 ans dimanche, a annoncé le promoteur du Championnat de monde de vitesse moto dans un communiqué. Une minute de silence sera observée lors de la course de Moto GP. "En dépit des efforts de l'équipe médicale du circuit et de tous ceux qui se sont ensuite occupés du pilote suisse, l'hôpital (Careggi, à Florence, où il avait été transporté, ndlr) a annoncé que Dupasquier a malheureusement succombé à ses blessures", est-il précisé. Le pilote avait subi pendant la nuit une chirurgie thoracique pour une lésion vasculaire.

Décès du pilote de Moto3 Jason Dupasquier - Moto 3 - 30/05/2021 Le pilote suisse de Moto3 Jason Dupasquier, accidenté samedi en qualifications du Grand Prix d'Italie, est décédé à l'âge de 19 ans dimanche, a annoncé le promoteur du Championnat de monde de vitesse moto dans un communiqué. Une minute de silence sera observée lors de la course de Moto GP. "En dépit des efforts de l'équipe médicale du circuit et de tous ceux qui se sont ensuite occupés du pilote suisse, l'hôpital (Careggi, à Florence, où il avait été transporté, ndlr) a annoncé que Dupasquier a malheureusement succombé à ses blessures", est-il précisé. Le pilote avait subi pendant la nuit une chirurgie thoracique pour une lésion vasculaire.

Vers onze heures, quand nous prenons l’antenne, l’ambiance est lourde. Notre consultant, Didier de Radiguès ne peut masquer son inquiétude. D’habitude, nous nous réjouissons de commenter les trois courses de la journée. Mais cette fois, le cœur n’y est pas. La course Moto3, celle à laquelle devait participer le pilote suisse se termine… Nous sommes toujours dans l’attente d’informations de l’hôpital… Une attente insoutenable…

Avant le départ de la course Moto2, la nouvelle tant redoutée tombe.

Jason Dupasquier a succombé à ses blessures. Cinq ans après la disparition du pilote espagnol, Luis Salom à Barcelone, la famille de la vitesse pure moto perd, à nouveau, l’un des siens.

Quelques minutes avant le Grand Prix MotoGP, tout le paddock est réuni sur la piste pour lui rendre hommage.

Les mines sont graves. Certains ne peuvent cacher leur émotion, ces durs qui défient la vitesse chaque week-end de Grand Prix.

" The Show Must Go On "…même si certains pilotes comme Danilo Petrucci ou Francesco Bagnaia auraient préféré ne pas participer à leur Grand Prix national. Le pilote KTM Tech-3 se sent " sale " en déclarant " cela n’a aucun sens de passer sur cette piste où l’un des nôtres a perdu la vie. "

En commentant la course, il nous est impossible de ne pas repasser en boucle les images de la veille…

Le Grand Prix se termine.

Au guidon de sa Yamaha, Quartararo domine la meute des Ducati… voilà pour le résultat.

En bord de piste, le pilote français s’arrête submergé par l’émotion. Il a le regard tourné vers le ciel. Les yeux remplis de larmes, il baisse la visière de son casque. Dans son tour de décélération, il communie avec tous les commissaires de piste et dès son arrivée dans le parc fermé, il se drape du drapeau suisse comme un ultime hommage à son pote disparu. A i’interview, il craque " Pendant toute la course, à chaque passage au virage neuf, j’ai pensé à Jason. Je lui dédie cette victoire. "

Lors du Grand Prix d’Autriche à Spielberg, j’avais rencontré Fabio Quartararo pour un entretien improvisé. Il était déjà sur-booké, mais j’avais été surpris par sa gentillesse, sa disponibilité.

Hier au Mugello, il m’a prouvé, si besoin en était, que je ne m’étais pas trompé. Fabio Quartararo est le nouveau patron du MotoGP, le futur champion du monde !

Mais, il est surtout un grand Monsieur.

Au nom de Jason…