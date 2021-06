MotoGP Assen : Victoire de Fabio Quartararo et joli doublé pour Yamaha

Marc Marquez remonte petit à petit au fil de la course et à trois tours de l’arrivée, il atteint la septième position et parvient à la garder jusqu’au bout.

Alors qu’il reste treize tours, Bagnaia reçoit une pénalité qui va lui couter cher. Derrière Viñales s’empare de la troisième place alors que Nakagami perd pas mal de temps et dégringole après un contact avec Joan Mir. Jack Miller chute alors avant de repartir, mais abandonne quelques tours plus tard. Ducati n’est pas à son affaire.

Fabio Quartararo a remporté le MotoGP d’Assen aux Pays-Bas. Le Français, leader au championnat du monde, remporte sa septième victoire dans la catégorie reine. Il augmente son avance au général. Derrière lui, son coéquipier et le poleman du jour, Maverick Viñales monte sur la deuxième place du podium et limite la casse. Joan Mir est troisième.

Le Belge Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a terminé 24e ce dimanche du Grand Prix des Pays-Bas Moto2, à Assen. L’Espagnol Raul Fernandez (Kalex Red Bull KTM Ajo) s’est imposé.

Une semaine après avoir pris ses premiers points au Grand Prix d’Allemagne, le Liégeois Barry Baltus n’est pas parvenu à rééditer sa performance. Parti 27e, il n’a jamais pu quitter l’arrière du peloton et a terminé à la 24e place. Il s’agit de son plus mauvais résultat de la saison, lui qui a raté les quatre premières courses à cause d’une blessure.

Parti en pole position, Raul Fernandez a transformé en course. Une victoire acquise non sans mal après un début de course raté qui l’a fait tomber au 9e rang. Remonté au fil des 24 tours, il s’est imposé devant son équipier, l’Australien Remy Gardner, et les deux pilotes MarcVDS Racing Team, l’Espagnol Augusto Fernandez et le Britannique Sam Lowes.

Au championnat, Gardner reste leader avec 184 points, soit 31 de plus que son dauphin, Raul Fernandez.