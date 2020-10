MotoGP Aragon : Quartararo de l'enfer... au paradis

Essais libres : les Yamaha dominent...mais Quartararo chute lourdement !

Vendredi, dès la première séance libre, les trois Yamaha s'installent aux...trois premières places. En l'absence de Valentino Rossi, confiné à Tavullia après avoir été infecté par le Covid-19, Maverick Vinales, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli dominent la concurrence. Seules, les Honda d'Alex Marquez et Taaki Nakagami peuvent s'accrocher. La Suzuki de Joan Mir et la KTM de Pol Espargaro s'accrochent au wagon. L'après-midi, les Yamaha haussent le ton et relègue le reste du plateau à plus de sept dixièmes. Le ton est donné.

Chez Ducati, aucun pilote ne figure dans le Top 10. Inquiétant ! En soirée, les organisateurs se réunissent et décident de modifier les horaires de la journée du lendemain. Sur une piste trop froide, les risques de chute sont élevés et la dernière séance libre est retardée d'une heure. Sage décision et pourtant...

Les Yamaha gardent l'initiative mais coup de théâtre, le leader du championnat, Fabio Quartararo perd le contrôle de sa machine et est éjecté. Il retombe lourdement sur le sol et glisse dans le bac à graviers. L'image fait froid dans le dos. Après d'interminables secondes, il tente de se relever mais c'est sur une civière qu'il rejoint l'ambulance et l'antenne médicale du circuit. Après ce passage obligé, le Niçois reçoit le feu vert du médecin...mais c'est en s'aidant d'une béquille qu'il rejoint son box.

Le communiqué de l'équipe Petronas se veut rassurant :" Le pilote est ok. Il souffre à la hanche, mais un scanner a confirmé qu'il n'y avait aucune fracture, juste une grosse contusion" Moins de deux heures plus tard, "El Diablo" repart à l'assaut du circuit et termine à deux dixièmes de son équipier, Franco Morbidelli, le plus rapide de cet ultime séance libre !