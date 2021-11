MotoGP Algarve : Francesco Bagnaia décroche sa cinquième pole consécutive - Moto GP - 06/11/2021 Francesco Bagnaia est décidément le roi de la pole ces derniers temps ! Le pilote Ducati s’est montré le plus rapide des qualifications du GP d’Algrave ce samedi et a ainsi décroché sa… cinquième pole position consécutive. L’Italien a d’ailleurs réalisé le nouveau record du tour en 1.38.725 et a devancé son coéquipier Jack Miller. L’Espagnol Joan Mir (Suzuki) les accompagnera en première ligne après avoir réalisé le troisième meilleur chrono. Déjà assuré d’être champion du monde MotoGP, Fabio Quartararo (Yamaha) a déçu. Le Français s’élancera en troisième ligne dimanche après avoir réalisé le 7e temps. Quartararo n’a plus connu de pole depuis le GP de Catalogne… en juin dernier.