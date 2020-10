MotoGP : Agostini voit Mir champion

Dans le même temps, Fabio Quartararo fait coup double et prend la tête du championnat. Trois mois plus tard, sept autres pilotes ont remporté un Grand Prix et l'on a assisté à trois changements de leader .

Depuis le début de la saison, en juillet, les surprises et les coups de théâtre se succèdent. En Andalousie, Marc Marquez chute et ruine ses chances de décrocher une nouvelle couronne mondiale.

Dans le quotidien espagnol AS , le multiple champion du monde, Giacomo Agostini mise sur le jeune Espagnol :" Maintenant, je parie sur le titre de Mir à 70% et Quartararo fait 30%." Dans cet optique le Grand Prix de Teruel de ce dimanche pourrait nous donner quelques pistes intéressantes avant le sprint final.

En l'espace de dix courses, le protégé de Davide Brivio , le boss de Suzuki, est monté à cinq reprises sur le podium et sans un drapeau rouge à Spielberg en Autriche, il aurait pu signer sa première victoire en MotoGP. A 23 ans et avec 27 départs, à ce jour, dans la catégorie reine, il fait partie des pilotes qui écrivent le futur de la discipline.

L'heure de la revanche pour Quartararo...

La victoire sinon rien ! Depuis Jerez de la Frontera et le Grand Prix d'Espagne, Fabio Quartararo est monté trois fois sur la plus haute marche du podium et a signé quatre poles pour se retrouver aussi neuf fois en première ligne.

A l'exception de ces coups d'éclat, le Niçois a connu aussi quelques sérieux coups de mou. Une treizième place à Spielberg, une double chute à Misano, une neuvième place à domicile au Bugatti et ce dimanche, un calvaire en Aragon, le pilote Petronas a perdu la tête du championnat mais ses ambitions pour le titre restent intactes. Le Français n'accuse un retard que de six longueurs sur son rival espagnol.

Handicapé par un souci de pression à l'avant de sa Yamaha lors du Grand Prix d'Aragon, "El Diablo" veut rebondir et retrouver le chemin du podium." Notre vitesse sur un tour est très bonne, nous l'avons prouvé le week-end passé. Mais nous devons améliorer notre grip à l'adhérence sur cet asphalte usé. Nos pneus doivent être constants et nous devons travailler avec le team pour vérifier que nous avons trouvé la solution au problème rencontré lors de la dernière course. Je suis certain que dimanche soir, nous pouvons repartir avec un bon résultat et reprendre aussi la tête du championnat."