MotoE Misano : Matteo Ferrari vainqueur, Xavier Siméon 14e, chute pour Aegerter

Aegerter a chuté en tout début de course - © RTBF

MotoE Misano, course 2 : la chute d'Aegerter - Moto E - 20/09/2020 Le Belge Xavier Siméon a terminé 14e ce dimanche de la Course 2 du Grand Prix d'Émilie-Romagne en MotoE à Misano, en Italie. Victime d'une chute dans la Course 1 du samedi, Xavier Siméon (LCR E-Team) devait s'élancer depuis la 15e place pour la Course 2, mais c'est depuis la voie des stands que le Bruxellois a pris le départ. Siméon n'a pas su faire de miracles et a bénéficié de quelques abandons, dont celui du Suisse Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) alors leader du championnat, pour terminer 14e et prendre ainsi 2 points.