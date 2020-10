Moto3 : Barry Baltus rate sa qualification, Masia signe la pole...

Quelques jours après l'annonce de son passage en Moto2 dans l'équipe néerlandaise, NTS RW Racing GP, Barry Baltus abordait le Grand Prix de France avec un moral au zénith.

Le vendredi, le pilote Zélos/Classic21 affichait de belles dispositions et pointait à une seconde de la quatorzième et dernière place qualificative pour la Q2. Ce matin, il lui fallait confirmer lors de la troisième séance libre, celle qui allait être décisive. Si notre compatriote devait se contenter du 24é chrono, son écart par rapport à la quatorzième place n'était plus que de six dixièmes.

Las, cette marge de progression était brutalement stoppée lors de la qualification. A aucun moment, Barry Baltus n'était en mesure de se mêler à la lutte pour décrocher une des quatre places pour accéder à la Q2. Pire, le Liégeois héritait de la lanterne rouge. Il terminait 31é et bon dernier...comme à Barcelone, deux semaines plus tôt.

En Catalogne, une remontada l'avait propulsé à la porte des points. Il avait terminé à la seizième place, son meilleur classement depuis son arrivée en Moto3. Espérons que le scénario se reproduise, ce dimanche dans la Sarthe.