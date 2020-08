Moto3 : Barry Baltus frustré au Grand Prix de Styrie...

Tout avait bien commencé pour Barry Baltus sur le Red Bull Ring à Spielberg.

Vendredi matin, notre compatriote montait en piste et claquait un chrono qui le propulsait dans le top 15." On n'avait jamais aussi bien commencé", ajoutait le plus jeune pilote du plateau bien décidé à forcer, pour la première fois de sa carrière, les portes de la Q2 avec les treize autres meilleurs pilotes.

L'après-midi s'avérait être un rien plus compliquée mais, il était confiant pour aborder la journée qualificative du samedi. Un optimisme rapidement douché, pas par une météo annoncée incertaine mais par une machine qui n'allait pas répondre à ses sollicitations. Le matin, le pilote Zélos/Classic21 ne parvenait plus à améliorer les chronos prometteurs de la veille mais pire sa KTM ne pouvait s'élancer de la pit lane. Le diagnostic était sans appel : un problème technique bloquait définitivement sa machine dans le box. Barry suivait la Q1, en spectateur, depuis le muret. Enrageant !

Parti bon dernier de la grille, dimanche matin, il gagnait rapidement plusieurs places mais coinçait en vue de l'arrivée."Les courses sont très longues et pour moi, les derniers tours sont toujours pénibles physiquement. Je me battais pour la trezième place puis j'ai du lâcher prise. C'est vraiment râlant."

Son coach, Didier de Radiguès revenait aussi sur la prestation de son pilote en retenant les points positifs:"Barry nous a proposé une belle prestation en course. Il est vraiment dommage que cet incident technique l'ait obligé à s'élancer de la dernière ligne." Barry Baltus treminera finalement à une encourageante dix-huitième place. Les trois semaines de pause seront bienvenue pour notre compatriote avant de repartir pour Misano.

Barry se réjouit de revenir quelques jours en Belgique :"ça va me faire du bien de revenir à la maison, de retrouver mes parents. J'en ai besoin. Je suis parti depuis trois semaines et je commence à avoir le temps long."

Après quelques jours de repos, Barry Baltus va reprendre l'entraînement pour aborder le double rendez-vous italien dans les meilleures conditions physiques et...mentales. C'est tout ce qu'on lui souhaite...