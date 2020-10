Moto3 : Barry Baltus...encore à la porte des points !

Une situation que regrette le pilote :" C'est compliqué lorsque vous êtes jeune et débutant de mettre votre stratégie au point.Vous avez en face de vous des personnes qui sont présentes dans ce milieu depuis plus de dix ans. C'est leur métier. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place, mais je suis confiant, ça va arriver."

Un dimanche encourageant...

En quittant la Sarthe pour prendre la direction de l'Espagne, Barry Baltus a du ressentir de la frustration mais aussi des motifs de satisfaction."Dimanche matin, j'ai réussi le meilleur warm-up depuis mon arrivée en Moto3. D'abord, j'ai "tiré" Romano Fenati puis je me suis mis dans son sillage. Je termine sixième à seulement trois dixièmes de Migno. J'avais retrouvé le moral pour la course."

Et cela s'est vérifié quelques heures plus tard. Comme à Barcelone, Barry Baltus s'élance de la dernière ligne. Au départ, il négocie la première chicane prudemment et se lance dans une remontée qui ne sera pas récompensée...comme en Catalogne. De quoi enrager ! Parti en 31é position, le plus jeune pilote du plateau a déjoué tous les pièges du Bugatti pour terminer a la seizième place. La plus mauvaise, c'est la première qui ne rapporte pas de points.

Notre compatriote ne devra pas ruminer trop longtemps cette déception. dans trois jours, il remet le bleu de travail et repart au charbon avec la ferme intention d'accéder directement à la Q2.