Moto3 : Barry Baltus, 23ème de la qualif, cinquième pole pour Raul Fernandez

Une semaine après avoir déçu sur le circuit de Motorland Aragon, Barry Baltus veut repartir sur des bases plus ambitieuses. Un défi qui passe d'abord par une montée en puissance lors des séances libres du vendredi et du samedi.

Des progrès en essais libres...

Vendredi matin, le pilote Zélos/Classic 21 monte en piste et améliore rapidemant les chronos réalisés huit jour plus tôt...mais ce n'est pas encore suffisant pour espérer décrocher un ticket pour la Q2.

L'après-midi, il descend son meilleur temps et améliore de plus d'une seconde sa référence matinale. Il se rapproche à quatre dixième de la quatorzième et dernière place qualificative pour la Q2.

Ce matin, la dernière séance libre est décisive. Barry passe sous la barre de la minute cinquante-neuf, une première pour notre compatriote sur le tracé espagnol. Encourageant mais une nouvelle fois, le plus jeune pilote du plateau Moto3 est obligé de passer par la Q1 avec l'espoir pour gagner quelques places sur la grille de départ du Grand Prix de ce dimanche.