Moto2 : Les leaders Marquez et Baldassarri s'accrochent et se disputent, Fernandez s'impose à Assen

Alex Marquez et Lorenzo Baldassarri - © RTBF

Les deux leaders, Marquez et Baldassarri, s'accrochent et se disputent, Fernandez s'impose - Moto2... Alors qu'ils étaient occupés à se battre pour la victoire, Alex Marquez et Lorenzo Baldassarri se sont accrochés à deux tours de l'arrivée du Grand Prix des Pays-Bas de Moto2. Les deux hommes se sont retrouvés au sol, et l'Espagnol, fou furieux, est allé dire sa façon de penser à son rival italien, alors que celui-ci peinait à se relever.