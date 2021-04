Moto : Wayne Gardner, le rêve du gamin de Wollongong...

" Wayne ", le film-documentaire diffusé en exclusivité sur Auvio raconte la carrière sportive de celui qui fut le premier Australien à être sacré champion du monde dans la catégorie reine.

Un document de plus de 90 minutes qui vous "scotche" dès les toutes premières secondes.

Wayne Gardner naît le 11 octobre 1959 à Wollongong, une ville industrielle et de ressources minières de Nouvelle-Galles du Sud.

Dès son plus jeune âge, le petit Wayne se sent à l'étroit entre les murs de sa classe. Les études ne le passionnent pas et il préfère déjà les courses...à vélo en wheeling autour du pâté de maison.

Sa première moto, il l'achète 5 dollars. Il contracte le virus de la vitesse.

Le 25 juin 1983, Gardner reçoit sa chance, il est au départ du Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Mais très vite, le rêve vire au cauchemar pour l'Australien. Le champion du monde en titre, Franco Uncini chute et est percuté de plein fouet par le débutant Gardner.

Le choc est d'une extrême violence. Les images donnent froid dans le dos. L'Italien restera plusieurs dans le coma.

Wayne est dévasté. Il veut tout arrêter et rentrer dans son pays natal, mais son amour de jeunesse, Donna-Lee Kahlbetzer le convainc de ne pas abandonner. Dans l'ombre du "crocodile", elle le soutient dans les bons comme dans les mauvais moments, Wayne veut toujours qu'elle soit à ses côtés.

Honda voit en ce chien fou, un réel talent. C'est le début de l'histoire d'amour avec le géant japonais.

L'apprentissage est long et ce n'est qu'en 1986 qu'il décroche à Jarama en Espagne, sa première victoire en 500cc.

Un an plus tard, il bat son ennemi juré, le champion du monde en titre, Eddie Lawson. Son retour en Australie est triomphal. Gardner est accueilli en héros national dans sa ville natale. Pour le titre de sportif de l'année '87, il devance le tennisman, Pat Cash, vainqueur à Wimbledon et le golfeur, Greg Norman, deuxième du Masters.

Il est devenu l'idole de tout un peuple. Incontournable, il est de tous les shows télévisés, de toutes les manifestations.

En 1989, Honda engage Lawson, Gardner se sent trahi...et il le dit haut et fort.

Point d'orgue d'une carrière exceptionnelle, sa victoire à Phillip Island en 1989 au Grand Prix d'Australie. Au pied du podium, des milliers de supporters scandent :"We want Wayne, we want Wayne !"

Des images de folie, des images d'euphorie, dernières images fortes à ne pas manquer par tous les fans...et les autres !