Moto GP "Wanted" : il sévit au Texas depuis six ans

Il est l’homme le plus recherché du Texas.

Cela fait six ans qu’il sévit en toute impunité.

Chaque année, au mois d’avril, il revient défier ceux qui le chassent.

Son modus operandi est toujours le même.

Le samedi, il est en repérage. Il ne lui faut que quelques minutes pour repérer les lieux.

L’homme est méthodique, il ne laisse rien au hasard.

Son but : avoir toujours un coup d’avance sur la concurrence. Et depuis six ans, il ne laisse l’initiative à personne d’autres.

Le lendemain, il passe à l’action sans états d’âme.

Pendant près de trois quarts d’heure, il est poursuivi.

Mais jamais, il n’est repris.

Derrière sa visière foncée, il est impossible de percer son regard. Impossible de deviner ses sentiments.

Pour commettre ses méfaits, il dispose toujours de la même machine.

L’homme est fidèle, pour lui, il n’est pas question de changer de monture.

Une fois, le travail terminé, il laisse une signature que personne n’a jamais déchiffré.

Les plus fins limiers se sont cassés les dents.

Que signifie ce double "M" ?

Que signifie ce numéro sur sa machine, le "93" ?

Il se chuchote que dimanche sur le coup de 21 heures, il reviendra…une septième fois.

Ce gars ne doute de rien…et quelque chose me dit que dimanche, il sera encore insaisissable.

On prend les paris ?