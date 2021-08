L’un des plus grands sportifs de tous les temps, véritable légende du monde du Moto GP a décidé de prendre sa retraite (au terme de la saison). Valentino Rossi range sa moto à 42 ans ! Alors que ses fans espéraient le voir continuer dans son propre team la saison prochaine, "Vale" a décidé de mettre un terme à une histoire longue de plus de vingt ans.

Il a remporté sept titres en Moto GP… Rien que ça ! Surnommé "The Doctor", le célèbre numéro 46, marque les esprits en catégorie reine dès ses débuts en 2000 chez Honda, un championnat au terme duquel il termine en deuxième position. Il avait alors déjà en poche un titre dans les deux catégories inférieures (125 et 250 cm³).

►►► À lire aussi : MotoGP : l’équipe de Valentino Rossi engagée à partir de 2022 sur des Ducati

►►► À lire aussi : Encore pilote en MotoGP, Valentino Rossi assure déjà l’après

Dès sa deuxième saison, en 2001, il devient champion du monde alors qu’il a 22 ans. Commence alors sa domination impressionnante. Il remportera les championnats du monde en 2002, 2003, 2004 et 2005. Chez Honda jusqu’en 2003, avec Yamaha à partir de 2004. Cinq titres consécutifs donc.

Ses sixièmes et septièmes titres, il les décrochera en 2008 et 2009. En dehors de ces sept titres-là, Rossi a également été cinq fois deuxième et trois fois troisième au classement du championnat du monde. Un palmarès et des statistiques qui seront très difficiles à égaler.

►►► À lire aussi : MotoGP Assen 2015, la plus belle de Valentino Rossi

►►► À lire aussi : 1er succès retentissant de Valentino Rossi, il y a 20 ans, en 500cc

Depuis quelques années, "Vale" n’a plus été capable de prester au même niveau avec la même régularité, mais a continué malgré tout à monter sur sa moto, semaines après semaines, à travers le monde. Posant des problèmes à Marc Marquez, le petit génie de la génération suivante.

Valentino Rossi est monté pour la dernière fois sur la plus haute marche du podium à Assen, le 25 juin 2017. Sa 89e victoire dans la catégorie reine.

Adulé à travers le monde, le célèbre numéro 46 du circuit mondial laissera un vide monumental dans le cœur des fans. Un énorme champion dit adieu au sport dont il a écrit la légende. Ciao Il Dottore…