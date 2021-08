On prend les mêmes et on recommence, ou presque ! 7 jours après le GP de Styrie, le petit monde de la Moto reste sur le tracé du Spielberg pour le GP d’Autriche, 11e manche du championnat du monde. Le week-end dernier, le rookie Jorge Martin s’est imposé à la grande surprise devant son compatriote Joan Mir et le Français Fabio Quartararo, actuel leader du classement du championnat du monde. Le Madrilène revient de loin, après avoir manqué 4 Grands Prix suite à sa lourde chute à Portimão.

Ce GP d’Autriche sera l’occasion pour les Ducati et les KTM de se ressaisir (malgré l’impressionnante remontée de Binder) après des résultats décevants le week-end dernier. Quartararo va, lui, tout faire pour continuer à élargir le trou avec Zarco et Mir au classement mondial.