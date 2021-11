Le tout dernier Grand-Prix de la saison MotoGP a pris ses quartiers en Espagne, à Valence sur le circuit Ricardo Tomo. Si les dés sont jetés et Fabio Quartararo déjà titré, les amateurs du championnat de Moto et les amateurs de sport en général auront les yeux tournés vers la Communauté de Valence pour un autre pilote : la légende italienne Valentino Rossi. Il Dottore, le plus célèbre des numéros 46 du sport mondial, va ranger la moto, définitivement.

Nous vous proposerons de suivre le tout dernier Grand-Prix de la saison, et de l’incroyable carrière de Valentino Rossi en direct vidéo ce dimanche, mais avant cela, place aux qualifications ce samedi dès 12h30.