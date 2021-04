Moto GP : Suivez les essais libres et les qualifications du Grand-Prix d'Espagne (direct vidéo 9h)

24 heures après les premiers essais libres du Grand-Prix d'Espagne, place aux 2e et aux 3e et dans la foulée aux qualifications. Depuis le début de saison, aucun pilote n'est parvenu à s'adjuger plus d'une pole position : Fransesco Bagnaia s'était montré le plus fort en qualifs au GP du Qatar, Jorge Martin à Doha et finalement Fabio Quartararo au Portugal. La lutte s'annonce donc intense pour arracher une place en 1e ligne.

L'un de ces trois hommes parviendra-t-il à réaliser un doublé pou un 4e pilote différent viendra-t-il leur griller la priorité ? La réponse dès 9h en direct vidéo ci-dessous.

Le programme de la journée :

9.00 - 9.40 : Essais libres 3 Moto 3

9.55 - 10.40 : Essais libres 3 Moto GP

10.55 - 11.35 : Essais libres 3 Moto 2

12.35 - 12.50 : Q1 Moto 3

13.00 - 13.15 : Q2 Moto 3

13.30 - 13.40 : Essais libres 4 Moto GP

14.10 - 14.25 : Q1 Moto GP

14.35 - 14.50 : Q2 Moto GP

15.10 - 15.25 : Q1 Moto 2

15.35 - 15.50 : Q2 Moto 2