Moto GP : Suivez les essais libres du GP de Doha (LIVE vidéo 12H50)

Après un premier grand prix passionnant du Qatar, le Moto GP reste sur place pour disputer le GP de… Doha. On prend les mêmes et on recommence. Si les Ducati et les Yamaha ont dominé la manche inaugurale, c’est Vinales avec sa Yamaha qui a remporté la première course et décroche la neuvième victoire de sa carrière en MotoGP.

Et malgré un déficit de puissance de 10km/h, le pilote espagnol a ajouté au résultat la manière. Il sera donc le favori de ce second rendez-vous de la saison à Losail dimanche. Mais avant de tenter de soulever une deuxième le trophée du vainqueur, il faudra ajuster les réglages ce vendredi lors des essais libres.

Car derrière, ça risque de pousser. Derrière Vinales, Zarco, Mir et Bagnaia ont livré une lutte acharnée pour monter sur le podium. Zarco prenant la deuxième place et Bagnaia la troisième, éjectant Mir du top-3 dans les derniers mètres.