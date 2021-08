Le Grand Prix de Styrie à peine terminé, le Moto GP reste en Autriche pour disputer la seconde des deux manches sur le Red Bill Ring avec le Grand Prix d’Autriche. Un GP qui est déjà le 11e de la saison.

Le week-end passé, c’est le surprenant Jorge Martin qui s’est imposé devant Joan Mir et Fabio Quartararo qui creuse un peu plus son avance au championnat. Avec 40 points sur Johann Zarco, Fabio peut voir venir et peut surtout augmenter son écart sur ce circuit qui lui a plutôt bien réussi la semaine passée.

Un Zarco qui voudra prendre cependant sa revanche. Toujours en quête d’une première victoire cette saison, le pilote français fera partie des hommes à surveiller ce week-end. Autre pilote revanchard, Jack Miller. En lutte pour le podium la semaine passée, Jack a été victime d’une chute en tentant d’attaquer Quartararo. Avec 72 points de retard sur le leader, Miller tentera de remonter un peu au général.

Quartararo justement. 3e le week-end passé, le pilote construit petit à petit son chemin qui le mène vers le titre suprême. Pour cela, rien de mieux que de se montrer lors des essais libres qui débutent ce vendredi matin.