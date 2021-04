Moto GP : Suivez les essais du GP de Doha (LIVE vidéo 16H30)

Deuxième rendez-vous de la saison en Moto GP. Après le GP du Qatar, place à celui de Doha. Cette année c'est donc double rations au Qatar, cela une semaine après l'ouverture du championnat 2020.

Du coup, on prend les mêmes, le même circuit et on recommence. Maverick Vinales s'était imposé lors de la manche inaugurale devant Johann Zarco et Francesco Bagnaia.

A noter que Marc Marquez brillera toujours par son absence. L'Espagnol se remet d'une fracture au bras droit qu'il avait subie l'été dernier. Il devrait être de retour en piste lors du 3e Grand Prix de la saison dans quinze jours à Portimao au Portugal.

Les essais du GP de Doha sont à suivre ce samedi en direct dès 12h25 avec Pierre robert et Didier de Radiguez.