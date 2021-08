Moto GP : Suivez les courses du GP du Portugal (LIVE vidéo 9h55)

L’Espagnol Pol Espargaro a pris "une bouffée d’oxygène" en décrochant sa première pole position avec Honda, l’écurie qu’il a intégrée en 2021, au Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche de la saison de MotoGP, sur le circuit de Silverstone samedi.

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat du monde, l’accompagneront en première ligne sur la grille de départ dimanche à 13h00 locales (14h00 françaises).

Silverstone, l’un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier, n’était pas au programme en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 mais revient cette année à guichets fermés.