Avec une grille départ inédite, comme l’est la saison, suivez le GP de Valence ce dimanche. Si Morbidelli est en pole, Quartararo et Mir devront batailler dans le peloton pour s’extirper et espérer marquer des points précieux.

Car la course risque de réserver son lot de surprises. Il suffit à Mir de terminer 3e ce dimanche pour remporter le titre et battre Quartararo. Le titre se jouera toutefois lors de la dernière épreuve de la saison, au Portugal le 22 novembre, si le Français parvient à marquer 12 points de plus que lui dimanche.

Barry Baltus a terminé en 17e position de la course en Moto 3. Le Grand Prix MotoGP sera diffusé en direct sur Auvio et sur Tipik à partir de 14H00.