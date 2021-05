Moto GP : Qui remportera le Grand-Prix d'Espagne ? (LIVE vidéo 11h)

Deux semaines après sa démonstration au Portugal, Fabio Quartararo se présente sur le tracé de Jerez avec la ferme intention de réaliser la passe de trois pour remporter un 3e Grand-Prix consécutif et déjà créer un petit gouffre avec ses concurrents principaux.

Pétaradant en début de saison dernière, le Français avait déjà brillé...avant de s'écrouler sous la pression lors des derniers Grand-Prix. Quartararo parviendra-t-il à conjurer le sort, lui qui avait déjà remporté ce même GP la saison dernière devant Maverick Vinales et Andrea Dovizioso ? La réponse dès 11h en direct vidéo sur notre site.

Le programme de la journée :

8.20 - 8.40 : Warm-Up Moto 3

8.50 - 9.10 : Warm-Up Moto 2

9.20 - 9.40 : Warm-Up Moto GP

11h : Course Moto 3

12.20 : Course Moto 2

14h : Course Moto GP