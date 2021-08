Moto GP : Quartararo devant en essais de Grande-Bretagne malgré une chute

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat de MotoGP, a dominé les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche de la saison, malgré une vilaine chute vendredi sur le circuit de Silverstone.

En essais libres 2, l'après-midi, le pilote de 22 ans s'est tordu la cheville gauche en glissant au virage N.8. Souffrant, il est tout de même parvenu à se lever pour quitter la piste et rejoindre son garage en boîtant, avant de remonter sur sa moto et d'améliorer son chrono.

Avec un tour bouclé en 1 min 59 sec 317/1000, il devance l'Australien Jack Miller (Ducati) de 512/1000 et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) de 622/1000 sur la feuille des temps combinés des deux séances.

Suivent les Honda des Espagnols Pol Espargaro et Marc Marquez, tombé à 274 km/h en EL1, à 718 et 734/1000.

Deux des favoris sont absents du Top 10, qualificatif pour la 2e partie des qualifications (Q2) samedi: l'Espagnol Joan Mir (Suzuki, 13e à 1 sec 408/1000) et l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac, 14e à 1 sec 493/1000).

Ils devront améliorer leurs temps en essais libres 3 à 09h55 locales (10h55 françaises) samedi, s'ils ne veulent pas avoir à passer par le repêchage des "qualifs" (Q1) à 14h10 (15h10).

Chez Yamaha, le Britannique Cal Crutchlow, acteur à plein temps du MotoGP jusqu'à l'an dernier et désormais pilote d'essais du constructeur japonais, remplace l'Espagnol Maverick Vinales, dont le contrat a été rompu avant son terme.

Chez Yamaha-SRT, un autre Britannique évoluant habituellement en Moto2, Jake Dixon, supplée l'Italien Franco Morbidelli, convalescent après une opération à un genou en juin.

L'Italien Lorenzo Savadori (Aprilia) fait lui son retour en piste après avoir été opéré d'une fracture à la cheville droite début août.

Silverstone, l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier, n'était pas au programme en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 mais revient cette année à guichets fermés.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone (5,900 km):

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:59.317

2. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.512

3. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 0.622

4. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.718

5. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.734

6. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.785

7. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.902

8. Brad Binder (RSA/KTM) 0.998

9. Alex Rins (ESP/Suzuki) 1.075

10. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1.083

...

13. Joan Mir (ESP/Suzuki) 1.408

14. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1.493