Moto GP : Première pole pour Morbidelli. Première ligne 100% Yamaha...!

Et la concurrence...?

Qui pour battre Yamaha ce dimanche ? La question est sur toutes les lèvres. Chez Ducati, tous les espoirs reposent sur l'Australien, Jack Miller qui a réussi à s'intercaler parmi les Yamaha à la quatrième place. Vainqueur en Moto2, en 2015 et 2016, Johan Zarco se retrouve en deuxième ligne, il est sixième et espère secrètement jouer les trouble-fêtes à Montmelo. C'est devenu une mauvaise habitude, Andrea Dovizioso a été incapable de tenir son rang de leader du championnat en qualification. L'Italien s'élancera de la sixème ligne, demain et devrait abandonner le leadership à Quartararo ou Vinales, voire Joan Mir, huitième de la qualification et à quatre points de Dovizioso au championnat.

Dans le Top 10, on retiendra les septième et dixième places, respectivement de Pol Espargaro et de son équipier sud-africain, Brad Binder.

Dernière info en provenance de Barcelone, Jorge Martin rejoindra Johan Zarco chez Pramac, la saison prochaine. L'annonce officielle du duo Miller-Bagnaia devrait être officialisé en milieu de semaine prochaine.

Attention également à l'horaire particulier de ce Grand Prix de Catalogne. Le départ de la course Moto3 avec Barry Baltus sera donné à 12H00, le Moto2 à 13.20 et le MotoGP à 15H00 précises.

A ne manquer sous aucun prétexte sur Auvio pour les trois catégories et sur Tipik uniquement pour le MotoGP.