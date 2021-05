Le Grand-Prix d'Italie se déroule ce week-end sur le célèbre circuit du Mugello. Il s'agit seulement de la sixième course de la saison et tout est encore à jouer pour les pilotes. Les Français sont en forme en ce moment mais personne ne leur facilitera la tâche en terres italiennes. Comme chaque semaine nous vous proposons de suivre les essais, les qualifications et le Grand-Prix.

Il y a deux semaines, Jack Miller a remporté le Grand Prix de France au Mans devant les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo. Ce dernier a d'ailleurs repris la tête du championnat du monde.

Côté belge, Barry Baltus est plutôt bien revenu après sa blessure réussissant une 17e place pour sa première en Moto2.