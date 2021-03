Moto GP : Miller le plus rapide des essais libres, Ducati marche fort

La Moto GP reprend ses droits ce week-end avec le GP du Qatar. Les deux premières séances d'essais libres se sont déroulées ce vendredi.

Ducati, avec Jack Miller et Francesco Bagnaia aux deux premières positions, a dominé les deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix du Qatar, manche inaugurale de la saison, sur le circuit de Losail vendredi.

L'Australien Miller ne s'est pas laissé perturber par une chute au début des essais libres 1 et a signé dans les conditions de piste les plus favorables, de nuit lors des EL2, ce meilleur chrono de 1 min 53 sec 387/1000.

Ce temps le place à 7/1000 seulement du record de la piste signé en 2019 par l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui soigne toujours une fracture au bras droit subie l'été dernier et est forfait a minima pour les deux premières courses de 2021.

Son équipier au sein de l'écurie d'usine Ducati, l'Italien Bagnaia, est pointé à 35/1000. Suivent les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati-Pramac), 3e et 4e à 188 et 199/1000 respectivement.

Le seul favori manquant à l'appel dans le top 10 des deux séances est le champion en titre, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), 11e à 527/1000. De mauvais augure avant les qualifications samedi (20h00 locales/18h00 françaises).

En effet, seuls les dix premiers des trois premières séances d'essais se qualifient directement pour la deuxième et dernière partie des qualifications, au cours de laquelle se joue la pole position. Les autres doivent passer par un repêchage pour espérer viser les douze premières places sur la grille de départ.

Or il sera compliqué pour Mir d'améliorer son temps lors des essais libres 3 en journée samedi (15h15/13h15), sur une piste brûlante et donc offrant moins d'adhérence.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail (5,380 km):

1. Jack Miller (AUS/Ducati) 1:53.387

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1:53.422

3. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:53.575

4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1:53.586

5. Alex Rins (ESP/Suzuki) 1:53.623

6. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 1:53.639

7. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 1:53.676

8. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 1:53.727

9. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1:53.874

10. Pol Espargaro (ESP/Honda) 1:53.901

...

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les 12 premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

En moto 2, c'est un Italien qui s'est montré le plus rapide lors de la première séance d'essais libres. Marco Bezzecchi (2'00"305) a devancé Sam Lowes (2'00"321) et Fabio Di Giannantonio (2'00"547). La deuxième séance a vu les deux premiers inverser leur place. Le Britannique Lowes a réalisé le meilleur chrono (1'58"959) devant Bezzecchi (1'59"063). L'Américain Joe Roberts a réalisé le 3e meilleur temps (1'59"272). Le Belge Barry Baltus a connu une entrée en matière délicate dans la catégorie. Plus mauvais chrono de la première séance (2'03"071), il a ensuite réalisé l'avant-dernier temps (2'00"689).

Enfin, en moto 3, c'est l'Espagnol Pedro Acosta qui a dominé la première séance (2'05"809). Le Sud-Africain Darryn Binder a réalisé le deuxième chrono (2'05"898) et le Japonais Ryusel Yamanaka est 3e (2'06"186). Lors de la deuxième séance, c'est un autre coureur nippon qui a réalisé le meilleur chrono, Kalto Toba (2'04"839). Jaume Masia a réalisé le deuxième meilleur temps (2'04"881) et Gabriel Rodrigo, le troisième (2'04"907)