Moto GP : les meilleurs moments de la première journée de tests à Valence

La saison 2018 est à peine terminée que la pré-saison 2019 a débuté !

Sur le tracé de Valence, ces mardi et mercredi marquent les premiers tests d'avant-saison avec de nombreux changements dont l'arrivée de Jorge Lorenzo chez Repsol Honda, celle de Johann Zarco chez KTM et... le changement de numéro de Maverick Vinales qui portera désormais le 12.

Lors de la première journée de tests ce mardi, c'est l'espagnol Maverick Vinales (Yamaha) qui s'est montré le plus rapide signant un chrono en 1'31'416 devant Marc Marquez (1'31'718) et Valentino Rossi (1'31'845). Vinales et Rossi semblent satisfaits du changement de moteur sur la M1. Pour sa première sortie en orange, Jorge Lorenzo a signé le 18e temps avec un chrono en 1'32'959.

Chez les rookies, le meilleur temps est revenu au champion du monde Moto 2 Francesco Bagnaia qui a rejoint Alma Pramac Racing. L'italien a signé le 11e temps des ces tests de pré-saison (1'32'396). Joan Mir (1'32'787), Fabio Quartararo (1'33'850) et Miguel Oliveira (1'35'118) ont également effectué leurs premiers tours de roues dans la catégorie reine.

La deuxième journée de tests se tiendra ce mercredi.