Moto GP : Les larmes de Quartararo...

Notre consultant, Didier de Radiguès pointe du doigt Andrea Dovizioso même si l'Italien a été victime d'une sortie de piste de la part de Johan Zarco. "Un premier résultat blanc du pilote de Forlimpopoli qui perd le contact avec la tête du championnat" Notre consultant résume une situation qui devient, au fil des Grands Prix, de plus en plus compliquées. "Dovi" voit cette chance unique de devenir champion du monde s'éloigner.

Un succès qui résonne comme un symbole. C'est à Barcelone que Quartararo a décroché sa première victoire en Moto2 en 2018. C'est toujours sur ce même circuit qu'il a obtenu son premier podium la saison passée. Un déclic s'est produit et plus que jamais il fait figure de favori à la succession de Marc Marquez ...mais il n'est pas ou plus (biffez la mention inutile) le seul ! A Montmelo, Quartararo a joué la partition parfaite. Pas la moindre fausse note, on ne peut pas en dire autant de certains de ses adversaires.

Mir, la menace...

Depuis le début du championnat, Joan Mir ne cesse de monter en puissance. Si en qualifications, il n'est pas toujours à l'avant, il compense en course. Il devance régulièrement son équipier, Alex Rins mais il se pose à présent en candidat au titre.

Pour la troisième fois consécutivement, le jeune espagnol de 23 ans est monté sur le podium. Mais au-delà du résultat, il y a la manière. A l'attaque en permanence, il est allé chercher ce nouvel accessit sans aucun complexe. Il a cravaché pour se débarrasser de Jack Miller puis c'est Franco Morbidelli qui a du baisser pavillon.

Heureux dans le parc fermé, il ne pouvait cacher ce petit goût de trop peu. "Partir de la huitième position n'est jamais facile. En début de course, j'ai essayé de rattraper un maximum de places, puis j'ai commencé à me sentir mieux, surtout en voyant que beaucoup de pilotes avaient des problèmes avec la dégradation de leur pneu arrière. Au championnat, je fais une belle opération et je me dis que ma première victoire en Grands Prix se rapproche."

Un sentiment que partage Fabio Quartararo. Le Français est conscient du danger que représente le binôme Mir-Suzuki et il ne s'en cache pas :" Les Suzuki sont super bien en fin de course. Il faut profiter de l'avantage des qualifications car en vue de l'arrivée, ils sont vraiment plus forts que nous." A huit points de Quartararo au championnat, Mir est en embuscade mais il reste prudent quant à la suite de la saison : "Il est trop tôt pour parler du titre." avoue le protégé de Davide Brivio mais ces podiums à répétions doivent lui donner des idées...