Moto GP, les duels de légende - Hailwood/Agostini, stars des années 60

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Ce sixième numéro de GP Legends est consacré aux stars des années 60, autrement dit à Mike Hailwood et Giacomo Agostini.

Petite remise en contexte : nous sommes à la fin des années 50, début 60. Nous sommes à un tournant de l’histoire de la moto car jusque-là, les constructeurs italiens et britanniques dominaient par leurs présences et par leurs titres. Mais les choses vont évoluer. Car rouler en compétition coûte beaucoup d'argent. Et les constructeurs s'adaptent. Qu'ils soient britanniques, allemands et même japonais, tous ont bien compris l'importance des compétitions moto. La raison est simple : l'argent. Rouler en moto est une vitrine. C'est de la publicité. En résumé : pour vendre des motos, il faut faire des courses. C'est comme cela que l'aventure a débuté et comme ambassadeur, le constructeur japonais a fait appel à Mike Hailwood.

Hailwood et Agostini : équipiers, rivaux mais avant tout amis !

Mike Hailwood était un as du guidon et il avait la particularité de rouler pour deux constructeurs différents au cours d'une même saison. Pour Honda dans les catégories inférieures et pour MV Agusta en 500cc. C'est d'ailleurs chez MV Agusta qu'il découvre son équipier, un jeune italien du nom de Giacomo Agostini. Mike Hailwood le domine et gagne pratiquement tout. "Il y avait une rivalité entre Hailwood et Agostini. Mais elle était saine. Il y avait aussi beaucoup de respect entre les deux", souligne Didier de Radiguès.

Une rivalité saine mais une rivalité tout de même car sur la piste, un seul pouvait gagner.

Et la domination va s'inverser...

A découvrir jeudi prochain : Hailwood/Agostini, des duels d'anthologie