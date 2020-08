Moto GP, les duels de légende - Hailwood, Agostini : duels d'anthologie

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Ce septième numéro de GP Legends est consacré aux stars des années 60 et aux duels d'anthologie que nous ont offert Mike Hailwood et Giacomo Agostini.

Quand on parle de l'Île de Man, on pense aux morts (de Radiguès)

Parmi les grands moments que nous ont offert Hailwood et Agostini, il y a cette course en 1967 à l’Île de Man. Chaque année, c'est l’un des grands rendez-vous de la saison. Didier de Radiguès s'en souvient très bien. "Quand on pense à l’Île de Man, on pense aux morts, à la dangerosité de ce circuit urbain. D'ailleurs, je me souviens que Barry Sheene m’avait fait promettre de refuser l’invitation de rouler à l'Île de Man. Et l’argent qui allait avec. Car c’était trop dangereux."

Cette année-là, Giacomo Agostini était parti pour s'imposer sur les routes de l'Île de Man avant de connaître un incroyable coup du sort. Sa chaine s'est cassée. Abandon inévitable. Mike Hailwood en a profité pour décrocher la victoire.

Après avoir été sacré champion du monde avec Honda dans chacune des catégories, Hailwood a voulu relever un nouveau défi. A l’instar de John Surtees quelques années plus tôt, il rejoint la Formule 1. Il y signera 2 podiums. Mais contrairement à son compatriote, Hailwood ne deviendra jamais champion du monde de la discipline.

Les adieux à Hailwood

Et puis, il y a eu ce jour de mars 1981. Loin des circuits, loin de la compétition. Loin des risques qu’il prenait chaque jour sur la piste... Alors qu'il était en voiture en compagnie de sa femme et de ses enfants, son véhicule a été percuté par un camionneur ivre qui faisait un demi-tour. Mike Hailwood est décédé dans cet accident de la route.

A découvrir jeudi prochain : L'époque du Roi Ago, Agostini, Read et Saarinen.