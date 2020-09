Moto GP, les duels de légende - Agostini, derniers tours de piste

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Ce onzième numéro de GP Legends est consacré aux derniers tours de piste de Giacomo Agostini, la fin d'une époque, le départ d'une légende.

L'après Monza

Le monde la moto se relève difficilement du tragique accident de Monza survenu en 1973. Les décès de Pasolini et Saarinen hantent encore le paddock. Pourtant il faut aller de l’avant...

L’année suivante, en 1974, Giacomo Agostini remplace Jarno Saarinen chez Yamaha. Phil Read, son ancien équipier, devient alors son grand rival. Et c'est le britannique qui continue de gagner… Read sera une nouvelle fois champion du monde chez MV Agusta en 74… profitant d’une chute impliquant Barry Sheene et Agostini lors du dernier Grand-Prix.

Un dernier titre et puis s'en va

L'année 1975 restera dans l’histoire et dans la mémoire de Giacomo Agostini. Cette année-là, Ago régale sur sa Yamaha. L’italien domine toute la saison et décroche un nouveau titre de champion du monde. Le premier d’une moto japonaise dans la catégorie 500. Le dernier pour Agostini qui mettra un terme à sa carrière deux ans plus tard, en 1977.

Je sais que mes records sont là pour être battus un jour (G.Agostini)

Giacomo Agostini, c'est une carrière auréolée de 15 couronnes mondiales, 122 victoires en Grand-Prix. Le record absolu aujourd’hui. "A chaque fois qu’on m’interroge à propos de mes records, je sais qu’ils sont là pour être battus un jour", aime rappeler Agostini avant d'ajouter : "Si un jour Valentino Rossi bat l’un de mes records, je serai heureux pour lui et j’espère qu’on pourra le célébrer ensemble".

"Ce sera dur. Les 122 victoires d’Agostini, c'est énorme. Rien que m’en rapprocher ce serait déjà bien", déclarait Valentino Rossi." Il n'en est pas loin. Le Dottore a remporté 115 victoires dans sa carrière.