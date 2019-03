Moto GP : la préface du 1er Grand-Prix de la saison au Qatar

Revivez les meilleurs moments de cette course.

La saison dernière, le premier rendez-vous de la saison au Qatar nous avez offert une course épique avec un final de folie entre Andréa Dovizioso et Marc Marquez .

Le circuit Long de 5,4 kilomètres, le tracé de Losail compte 16 virages (6 à gauche, 10 à droite). Le vainqueur sera connu au terme des 22 tours prévus pour la course Moto GP.

2008, quand le Qatar révolutionne la compétition. En 2008, le Qatar révolutionnait le monde de la moto en nous proposant son premier Grand-Prix nocturne. Aujourd’hui, il est toujours l’un des rendez-vous les plus spectaculaires du calendrier.

Le Qatar, 15 ans d’histoire. Le tracé de Losail au Qatar est situé à l’extérieur de la capitale, Doha. Le circuit a été construit en un peu moins d’un an et a accueilli son premier GP en 2004. L’espagnol Sete Gibernau s’était imposé. Valentino Rossi , déjà présent à l’époque, avait abandonné.

Record du circuit : Jorge Lorenzo a été le plus rapide en course avec un chrono en 1’54’927 réalisé en 2016 au guidon d'une Yamaha.

Records: Valentino Rossi et Casey Stoner détiennent le record du nombre de victoires sur le tracé Qatari : 4.

Les rendez-vous du week-end (directs TV et Auvio)

Samedi 9 mars : de 11h05 à 19h - Essais Libres 3 & qualifications (Exclu AUVIO)

Dimanche 10 mars : de 12h30 à 14h : Warm-Up (Exclu AUVIO)

à partir de 14H55 : Course Moto 3 (TV - LA DEUX + AUVIO)

à partir de 16H10 : Course Moto 2 (TV - LA DEUX + AUVIO)

à partir de 17H45 : Course Moto GP (TV - LA DEUX + AUVIO)