Moto GP : l'avis éclairé du maître Jean-Michel Bayle sur les problèmes médicaux de Quartararo

Bayle c’est le talent, la réflexion et la technique. Un perfectionniste! Alors quand il cause sur sa page Facebook, on lit attentivement. On s’instruit ! Il analyse avec toute son expérience les véritables causes de l’inattendue (?) dégringolade de Fabio Quartararo le week-end dernier à Jerez qui a entraîné une opération urgente du syndrome des loges (avant-bras qui durcit et qui entraîne la perte de contrôle).

C’est une légende. Un sage qu’on écoute. Jean-Michel Bayle est le seul pilote moto à avoir brillé à la fois en motocross et en vitesse pure. Il possède un palmarès unique : double champion du monde de motocross fin des années 1980, champion de Supercross US 1991, avant de passer à la vitesse et de remporter les 24 heures du Mans et le Bol d’or, et surtout deux pôles positions en GP 500 (l’ancien MOTOGP).

"J’ai entendu tout et n’importe quoi !

Avec 300 chevaux, les MOTOGP sont devenues très physiques à piloter! - © - MotoGP.com / Cordon Press / Cordon Press

"Ce week-end j’ai entendu du tout et du n’importe quoi au sujet du mal de bras et du syndrome des loges… Alors je vais vous dire mon point de vue" s'exprime Jean-Michel Bayle.

"Il y a deux ans quand j’étais allé donner un coup de main à Johann Zarco, j’ai pu constater ce que je pensais depuis un petit moment: les motos de MotoGP progressent et vont de plus en plus vite (plus de puissance, plus de grip pneus, antipatinage, plus de frein) et donc forcément les contraintes physiques sur les pilotes augmentent, c’est juste logique."

"Ce n’est pas étonnant de voir arriver de plus en plus de problèmes physiques sur les pilotes – mal de bras, fatigues, essoufflements – et j’ai un peu l’impression qu’ils découvrent tout ça depuis peu, venant en plus souvent des catégories Moto2 qui sont des motos beaucoup moins physiques que les MotoGP."

"Je viens du Moto-cross et du Super-Cross et je peux vous dire que le mal de bras je connais! Le pilote de Cross est confronté à ce problème dès son plus jeune âge, dès qu’il essaye d’aller vite sur une longue distance, il est sujet au mal de bras."

"Bien sûr certains pilotes ont plus de soucis que d’autres et il peut y avoir beaucoup de raisons à cela : la génétique, l’entraînement passé, l’entraînement actuel, la position, le stress, la pression de la course, l’enjeu, bref beaucoup de choses rentrent en jeu dans le mal de bras."

"Dans le Moto-Cross et le Super-Cross, on apprend à vivre avec et surtout à gérer son effort, car si on insiste trop, le syndrome des loges arrivent et après c’est incontrôlable."

"Revenons donc sur le sujet du week-end où Fabio était en tête de la course MotoGP de Jerez et a dû ralentir pour pouvoir finir ce Grand-Prix avec une tétanisation complète de son avant-bras, je n’ai pas parlé avec lui ou ses proches, mais de mon expérience et de ce qu’il a expliqué, je suis certain d’avoir déjà ressenti cette sensation dans ma carrière de pilote de Super-Cross.

La phrase la plus simple que j’ai entendue est “Mal de bras, donc syndrome des loges, donc opération et tout sera OK…”