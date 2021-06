Moto GP : Johann Zarco s’offre la pole malgré une grosse chute en Allemagne

Johann Zarco s'offre la pole avant de chuter - Moto GP - 19/06/2021 Johann Zarco (Ducati) s’est montré le plus rapide ce samedi après-midi lors des qualifications du Grand Prix MotoGP d’Allemagne et repart avec la pole position pour la 6e fois de sa carrière. Après 10 poles consécutives sur le circuit de Sachsenring, Marc Marquez n’est pas parvenu à faire mieux qu’une cinquième place. Le Français Zarco a devancé son compatriote Fabio Quartararo (Yamaha), qui ne signera donc pas une 6e pole de suite cette saison, et l’Espagnol Aleix Espargaró (Aprilia). Jack Miller (Ducati) a terminé à la quatrième position. A noter la grosse chute de Johann Zarco à la fin des qualifications, ce qui ne l’a pas empêché de réaliser la pole. La moto est endommagée mais heureusement le pilote s’est relevé directement, bien que sonné.