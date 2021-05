Moto GP : Jack Miller s'impose au Mans, Baltus 17e pour sa première en Moto 2

Moto GP - GP France - La Course (5/20) - 16/05/2021 Cinquième rendez-vous de cette saison 2021 de Moto GP sur le circuit du Mans en France. Handicapé physiquement lors du dernier Grand Prix en Espagne, le Français Fabio Quartararo veut briller à domicile et reprendre les commandes du championnat. Il devra pour cela faire mieux que l'Italien Francesco Bagnaia, qui fait preuve d'une régularité exemplaire en ce début de championnat, mais qui n'a pas encore remporté de course cette saison. Commentaires de Pierre Robert et Didier de Radiguès.