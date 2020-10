Moto GP Global Series : Qui pourra arrêter Adrian ? - © Moto GP Global Series

eMotoGP : Qui pourra arrêter Adrian ? - Global Series Round 3 - 30/10/2020 Avec trois succès en quatre courses, le pilote espagnol de l'équipe Williams-eSport Adrian est désormais l'homme à battre cette année. Sa domination du début de saison ne reflète pourtant pas le "skill" proposé par l'ensemble des joueurs en piste. Son principal adversaire n'est autre que son frère Cristian et sa Suzuki toujours dans l'ombre, il compte bien inverser la tendance aujourd'hui. Depuis sa création, jamais le niveau proposé n'a été aussi équivalent derrière le top 3. Discrets mais constants, Juan et EleGhost peuvent prétendre sans trop d'inquiétude au top 5 final. Pour y parvenir, il leur faudra redoubler de méthode et de performance en qualification. Sortir sur ses deux-roues des premiers virages n'est pas une mince affaire pour ceux qui s'élancent au-delà de la deuxième ligne. Englués dans le peloton, les deux joueurs les plus titrés de la discipline n'ont pas été vernis lors du deuxième meeting. Victime impuissante d'une chute, AndrewZH n'a pu conserver l'équilibre de sa Ducati alors qu'il était voilement percuté par Sanshoqueen à Sepang. Ce dernier n'a pas pris soin de s'excuser auprès du champion du monde 2019, la tension est palpable entre les deux hommes. Le rookie indonésien aura fort à faire pour retrouver la confiance des autres dans ses futurs duels. Trastevere est à ce stade le mieux placé des "autres" avec sa troisième place au classement général, obtenue grâce à sa vista, son expérience et sa capacité à remonter de nombreuses places au moment de l'extinction des feux. Un vendredi particulier pour le pilote MrTftw, actuellement la lanterne rouge. Évoluer sur son tracé national en Australie, une motivation suffisante pour sauver sa saison ? Ce troisième événement s'installera tout d'abord sur le circuit de Misano, théâtre du Grand Prix de Saint-Marin avant de rejoindre Phillip Island en Australie. À chaque fois, les courses seront établies sur une durée de dix tours. Nous vous invitons à nous rejoindre sur Auvio dès 16 h pour vivre la seconde partie de saison.