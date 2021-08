Moto GP : Fabio Quartararo survole les débats à Silverstone et décroche une nouvelle victoire

Moto GP Silverstone : Fabio Quartararo survole les débats et décroche une nouvelle victoire - Le... Fabio Quartararo s’est imposé dans le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, 12e des 18 manches du championnat du monde dans la catégorie reine motocycliste. Le Français au guidon de sa Yamaha a pris la tête de la course après le premier quart de course et n’a plus été inquiété. Il a devancé l’Espagnol Alex Rins (Suzuki), 2e, et l’Espagnol Aleix Espargaro, qui offre à Aprilia son premier podium, 3e, après avoir résisté à l’Australien Jack Miller (Ducati), 4e.