Moto GP : Fabio Quartararo, souverain à Jerez, signe la pole Marc Marquez éliminé en Q1

Fabio Quartararo (Yamaha) s’est montré le plus rapide des qualifications du GP d’Espagne de Moto GP. Le Français est le premier pilote à signer un deuxième pole position cette saison. Marc Marquez (Honda), qui a chuté en essais libres, ne s’est pas qualifié pour la Q2.



Avec un temps de 1 : 36.755, il a devancé Franco Morbidelli (Yamaha) et Jack Miller (Ducati). Le leader du championnat, déjà vainqueur de deux courses cette saison, sera encore l’homme à battre ce dimanche. D’autant que le tracé espagnol lui réussit particulièrement, il a signé la pole pour la quatrième fois consécutive.



Marc Marquez a réveillé de douloureux souvenirs sur la piste de Jerez. L’an dernier, il était tombé lourdement et avait entamé un long chemin de croix. Cette fois, il a détruit sa moto en essais libres. Déclaré "bon pour le service", l’Espagnol n’a pas pu faire mieux que le 14e temps.



Le programme de la journée :

9.00 – 9.40 : Essais libres 3 Moto 3

9.55 – 10.40 : Essais libres 3 Moto GP

10.55 – 11.35 : Essais libres 3 Moto 2

12.35 – 12.50 : Q1 Moto 3

13.00 – 13.15 : Q2 Moto 3

13.30 – 13.40 : Essais libres 4 Moto GP

14.10 – 14.25 : Q1 Moto GP

14.35 – 14.50 : Q2 Moto GP

15.10 – 15.25 : Q1 Moto 2

15.35 – 15.50 : Q2 Moto 2