Moto GP en direct : Suivez les qualifications du GP de Valence en vidéo (13h15)

La MotoGP fait arrêt à Valence ce week-end pour un Grand Prix qui peut être décisif. Le pilote français Fabio Quartararo joue sa dernière chance pour décrocher le titre de champion du monde MotoGP et empêcher l'Espagnol Joan Mir d’être sacré. Mir possède pour l’instant 37 points d’avance et il reste deux Grands Prix (Valence ce dimanche et Portimao au Portugal la semaine prochaine). Avec un tel retard, et même s’il y croit toujours, la tâche de Quartararo s’annonce compliquée. D’autant que la Suzuki de Joan Mir semble être la moto en forme du moment (doublé Mir/Rins au GP d’Europe).

Ce rendez-vous espagnol est aussi marqué par le retour de Valentino Rossi. L’Italien a présenté deux tests négatifs au Covid-19 et a reçu l’autorisation de participer au GP de Valence.

Le programme des qualifications du Grand Prix de Valence :

13h15 : Moto3 – Q1

13h40 : Moto3 – Q2

14h10 : MotoGP – EL4

14h50 : MotoGP – Q1

15h15 : MotoGP – Q2

15h50 : Moto2 – Q1

16h15 : Moto2 – Q2